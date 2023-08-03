В Мурманской области нашли потерявшихся туристов из Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 августа группа туристов из Тулы и Москвы в количестве шести человек, из них четыре несовершеннолетних, не вышли на связь во время путешествия по Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сотрудники ведомства выяснили, что маршрут потерявшихся туристов начался у железнодорожной станции Имандра и проходит через вершины и озера горного массива Хибины.

В 13:20 спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра обнаружили жителей Тулы и Москвы недалеко от контрольно-спасательного пункта «Куэльпорр». В медицинской помощи никто из них не нуждался.