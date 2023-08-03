«Ростелеком» приглашает на открытые кинопоказы в Поленово

Мероприятия организованы Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником Василия Дмитриевича Поленова совместно с крупнейшим провайдером цифровых услуг и решений.

Жители и гости Тульского региона приглашаются на семейные выходные в уникальное заповедное место, где смогут посетить музей-усадьбу великого мастера, насладиться природным ландшафтом, стать участниками культурных мероприятий и бесплатно посмотреть художественные фильмы и мультфильмы.

12 августа, суббота:

12:00 — Мультфильм «Яга и книга заклинаний». 94 мин, 6+

15:00 — х/ф «Пиноккио». Фэнтези, 120 мин, 6+

18:00 — х/ф «Ты умеешь хранить секреты?». Комедия, мелодрама, 90 мин, 18+

19 августа, суббота

12:00 — Мультфильм «Кролецып и Хомяк Тьмы». 87 мин, 6+

15:00 — х/ф «Голос семьи Белье». Комедия, драма, 100 мин, 18+

18:00 — х/ф «Мир принадлежит тебе». Комедия, 96 мин, 18+

На главной аллее и напротив Большого дома пройдут мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению текстильных кукол и народных костюмов, по лепке и росписи филимоновской игрушки. Для гостей будет организован фудкорт.

Ждем вас в Поленово по адресу: Тульская область, Заокский район, музей-заповедник В.Д. Поленова. Успейте насладиться летом вместе с Wink!