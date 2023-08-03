Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 10:30

На здании подстанции скорой помощи в Туле появилась подсветка

Прилегающую территории подстанции также благоустроили
Михаил КОРЕНЮГИН
На здании подстанции скорой помощи в Туле появилась подсветка

На здании подстанции скорой помощи в Туле появилась подсветка

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на Пушкинском проезде отремонтировали фасад здания Центра медицины катастроф, а колонны на входе подсветили светодиодными прожекторами. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Трехэтажное здание подстанции построили в 1951 году. Сначала там размещалось одно из учреждений культуры, а в конце 60-х годов здание передали системе здравоохранения региона. В середине 80-х годов после капремонта в здание переехала подстанция скорой помощи.

Прилегающую территорию подстанции тоже привели в порядок: спилили старые деревья, а осенью высадят молодые туи.