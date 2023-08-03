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НовостиОбщество3 августа 2023 9:26

7 августа в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя

Связано это с проведением футбольного матча
Михаил КОРЕНЮГИН
7 августа в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя

7 августа в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

7 августа в 19:00 на стадионе «Арсенал» состоится матч футбольных «Арсенал» - «Енисей». Об этом сообщает управление экономического развития администрации города Тулы.

В соответствии с законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, в центре Тулы будет ограничена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) 7 августа с 16:00 до 22:00.