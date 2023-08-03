В тройном ДТП на улице Луначарского в Туле пострадала 13-летняя девочка Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Луначарского вечером 2 августа произошло тройное ДТП. Там примерно в 18:10 столкнулись два автомобиля Renault и автомобиль Mitsubishi. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 39-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Sandero, на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог врезался в стоящий автомобиль Renault Logan, за рулем которого находилась 42-летняя женщина. От удара вторая легковушка столкнулась с автомобилем Mitsubishi Outlander, под управлением 38-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель и 13-летняя девочка-пассажир автомобиля Renault Logan. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.