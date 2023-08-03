Уголовное дело в отношении экс-замглавы тульского министерства природных ресурсов передано в суд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Экс-замглавы министерства природных ресурсов Тульской области, бывший заместитель министра – директор департамента недропользования и водопользования, а также руководитель коммерческой организации обвиняются по пп. «а», «в» чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в период с марта 2014 года по май 2019 года Диана Гришина, занимавшая в разное время должности начальника отдела и заместителя министра природных ресурсов и экологии Тульской области, получила взятку в размере 4,6 миллионов рублей от руководителя компании по добыче полезных ископаемых. При этом 450 тысяч рублей получено ею в соучастии с ее бывшим руководителем, а часть вознаграждений передавалось через руководителя коммерческой организации.

За данные деньги обвиняемые не принимали мер по выдаче предписаний для устранения выявленных нарушений, допускаемых организацией, и привлечению виновных лиц к административной и уголовной ответственности, а также за предоставление информации о планируемых проверочных мероприятиях.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.