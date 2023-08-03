Житель Кимовска до смерти забил 58-летнего мужчину молотком и расчленил его тело Фото: соцсети

Стали известны подробности жесткого убийства в Кимовске. Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Установлено, что 31 июля 2023 года в одной из квартир, расположенной в Кимовске, подозреваемый нанес множество удар по голове 58-летнему знакомому во время ссоры. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Как оказалось, обвиняемый не только убил мужчину, но отпилил ножовкой его руки и голову. Части тела хотел разбросать по городу для сокрытия преступления, однако в этот момент злоумышленника задержали сотрудник правоохранительных органов.

Помимо этого, в социальных сетях появилось видео с допросом обвиняемого, в котором он говорит, что то конфликт между ним и потерпевшим начался раньше – примерно неделю назад. По версии обвиняемого, тот сначала избил его и ударил ножом в бедро, а 31 июля между ними снова завязалась драка, в которой кимовчанину пришлось защищаться.

В скором времени следователь выступит в суде с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.