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НовостиОбщество3 августа 2023 8:45

В августе на Всехсвятском кладбище в Туле пройдут четыре субботника

Желающим поучаствовать советуют взять перчатки, инструменты и репелленты
Михаил КОРЕНЮГИН
В августе на Всехсвятском кладбище в Туле пройдут четыре субботника

В августе на Всехсвятском кладбище в Туле пройдут четыре субботника

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Туляков приглашают принять участие в субботниках, которые будут проходить на Всехсвятском кладбище. Об этом сообщает Тульский историко-архитектурный музей.

На территории данного объекта необходимо убрать старые захоронения опавшие ветки и листву, удалить заросли и мелкие кустарники, а также собрать мусор. Желающим поучаствовать советуют взять перчатки, инструменты и репелленты.

Субботники пройдут 5, 12, 19 и 26 августа. Сбор состоится в 9:30 на площадке перед Всехсвятским кафедральным собором, расположенным на улице Льва Толстого.

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