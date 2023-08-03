В августе на Всехсвятском кладбище в Туле пройдут четыре субботника Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Туляков приглашают принять участие в субботниках, которые будут проходить на Всехсвятском кладбище. Об этом сообщает Тульский историко-архитектурный музей.

На территории данного объекта необходимо убрать старые захоронения опавшие ветки и листву, удалить заросли и мелкие кустарники, а также собрать мусор. Желающим поучаствовать советуют взять перчатки, инструменты и репелленты.

Субботники пройдут 5, 12, 19 и 26 августа. Сбор состоится в 9:30 на площадке перед Всехсвятским кафедральным собором, расположенным на улице Льва Толстого.

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