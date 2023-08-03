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НовостиПроисшествия3 августа 2023 7:41

В Белевском районе автоледи на машине Renault столкнулась с грузовым автомобилем

В ДТП пострадали два человека
Михаил КОРЕНЮГИН
В Белевском районе автоледи на машине Renault столкнулась с грузовым автомобилем

В Белевском районе автоледи на машине Renault столкнулась с грузовым автомобилем

Фото: материалы пресс-служб

В Белевском районе на 118-ом километре автодороги «Тула-Белев» утром 2 августа произошло ДТП. Там примерно в 11:20 столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 44-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, не предоставила преимущества в движении грузовому автомобилю Scania G440, за рулем которого находился 24-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и 64-летняя женщина-пассажир легковушки. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.