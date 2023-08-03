Врач-офтальмолог из Тулы перевела мошенникам более 6,5 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Врач-офтальмолог, проживающая в Туле, попалась на самую распространенную уловку мошенников. Ей позвонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал женщину перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В результате 34-летняя тулячка взяла кредит в трех банках и перевела злоумышленникам 6 миллионов 570 тысяч 150 рублей

В аналогичную ситуацию попала 25-летняя девушка, работающая учителем в Туле. Она была уверена, что общается по телефону с сотрудниками силового ведомства и лишилась 720 тысяч рублей, взятых в кредит.

В целом 1 августа на уловки мошенников попались 8 жителей Тульской области в возрасте от 21 до 77 лет. В общей сумме они перевели злоумышленникам 7 миллионов 887 тысяч 730 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности преступников и их задержанию.