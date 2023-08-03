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НовостиОбщество3 августа 2023 6:50

В Ефремове построят мясоперерабатывающий завод с убойным цехом

Объем инвестиций в строительство составляет около 4 миллиардов рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
В Ефремове построят мясоперерабатывающий завод с убойным цехом

В Ефремове построят мясоперерабатывающий завод с убойным цехом

Фото: материалы пресс-служб

В Ефремове построят завод по переработке мяса с убойным цехом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Компания планирует реализовать инвестиционный проект в 2024 году. Объем инвестиций в строительство самого завода составляет около 4 миллиардов рублей.

Для обеспечения завода газоснабжением необходим газопровод высокого давления протяженностью 5,9 км. Стоимость его строительства – 135 млн рублей.

Половину данной суммы вложит инвестор, а оставшиеся средства поступят из консолидированного областного бюджета. - По поручению Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина мы создаем все условия для повышения инвестиционной привлекательности Тульской области, - сказал министр экономического развития Тульской области.