В Ефремове построят мясоперерабатывающий завод с убойным цехом Фото: материалы пресс-служб

В Ефремове построят завод по переработке мяса с убойным цехом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Компания планирует реализовать инвестиционный проект в 2024 году. Объем инвестиций в строительство самого завода составляет около 4 миллиардов рублей.

Для обеспечения завода газоснабжением необходим газопровод высокого давления протяженностью 5,9 км. Стоимость его строительства – 135 млн рублей.

Половину данной суммы вложит инвестор, а оставшиеся средства поступят из консолидированного областного бюджета. - По поручению Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина мы создаем все условия для повышения инвестиционной привлекательности Тульской области, - сказал министр экономического развития Тульской области.