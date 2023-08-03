В Мясново несовершеннолетний мотоциклист пытался скрыться от ДПС и врезался в грузовик Фото: соцсети

В Мясново на улице Кабакова вечером 2 августа произошло ДТП. Там примерно в 17:05 столкнулись мотоцикл и грузовик. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, инспекторы мотогруппы заметили мотоцикл BSE 125 на улице Тихмянова и подали водителю сигнал остановиться, однако он проигнорировал данную просьбу и решил скрыться.

Спустя минуту преследования 14-летний мотоциклист не справился с управлением и упал, а его транспортное средство врезалось в грузовой автомобиль Ford.

В результате ДТП никто не пострадал. В момент происшествия несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта находился в шлеме.