В Туле двое полицейский предстанут перед судом за избиение подозреваемого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле двое сотрудников патрульно-постовой службы предстанут перед судом. Они обвиняются в превышении полномочий и применении насилия.

Так, в октябре 2022 года обвиняемые при задержании избили мужчину, который подозревался в совершении правонарушения.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, а сотрудники правоохранительных органов находятся под домашним арестом.