В Туле двое полицейский предстанут перед судом за избиение подозреваемого
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Туле двое сотрудников патрульно-постовой службы предстанут перед судом. Они обвиняются в превышении полномочий и применении насилия.
Так, в октябре 2022 года обвиняемые при задержании избили мужчину, который подозревался в совершении правонарушения.
В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, а сотрудники правоохранительных органов находятся под домашним арестом.