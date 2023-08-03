Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2023 6:19

В Туле двое полицейский предстанут перед судом за избиение подозреваемого

Им может грозить до 10 лет лишения свободы
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле двое полицейский предстанут перед судом за избиение подозреваемого

В Туле двое полицейский предстанут перед судом за избиение подозреваемого

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле двое сотрудников патрульно-постовой службы предстанут перед судом. Они обвиняются в превышении полномочий и применении насилия.

Так, в октябре 2022 года обвиняемые при задержании избили мужчину, который подозревался в совершении правонарушения.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, а сотрудники правоохранительных органов находятся под домашним арестом.