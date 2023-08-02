В Туле на улице Пузакова безработный мужчина обокрал цветочный магазин

В Туле на улице Пузакова безработный мужчина украл деньги из магазина цветов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратилась индивидуальный предприниматель. Она рассказала, что из её цветочного магазина, расположенного на улице Пузакова, украли 7 тысяч рублей, которая находились в коробке под прилавком.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 46-летний туляк, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.