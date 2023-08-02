В Киреевском районе 32-летняя женщина зарезала своего сожителя во время ссоры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет России по Тульской области завершил уголовное дело в отношении 32-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 4 июня 2023 года злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим 33-летнем сожителем в квартире, расположенной в поселке Строительный Киреевского района. В ходе словесного конфликта подозреваемая взяла нож и нанесла мужчине один удар в грудь. Потерпевший скончалась на месте происшествия от полученных травм. О произошедшем подозреваемая рассказала соседке, которая вызвала скорую медицинскую помощь.

В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия женщина частично признала вину в совершении инкриминируемых ей деяний.