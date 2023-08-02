В Донском эвакуатор насмерть сбил женщину: уголовное дело направлено в суд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Донском, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности сметь человека).

Установлено, что вечером 24 октября 2022 года 38-летний обвиняемый, управляя эвакуатором, проезжал с большой скорость по улице 30 Лет Победы, где сбил 28-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.