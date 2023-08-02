В Узловой бывшему замглаве УК вынесли приговор за хищение у жильцов почти 2 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший заместитель генерального директора управляющей компании признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе следствия установлено, что с января 2021 года по март 2022 года 48-летний подсудимый заключил с 14 собственниками жилых помещений договоры на разработку проектной документации, оформление разрешающей документации и установку системы индивидуального отопления в их квартирах. Однако мужчина не собирался исполнять договорные обязательства и, получив от жильцов 1,87 миллиона рублей, распорядился ими по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также в течении 1 годам он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческий организации любой организационно-правовой формы