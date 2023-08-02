Прокуратура проводит проверку после гибели рыбы в пруду Богородицка Фото: материалы пресс-служб

Жители Богородицка пожаловались в социальных сетях о мертвой рыбе в городском пруду в районе усадьбы Графа Боринского. В связи с этим тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов министерства природных ресурсов и экологии организовала проверку.

В ходе обследования территории выявлены единичные факты гибели рыбы. Данную информации направили для проверки в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тульской области. Помимо этого, специалисты взяли пробы воды с целью проведения химического анализа.

В администрации муниципального образования Богородицкого района запрошена информация об организации водоотведения. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.