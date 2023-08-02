В Киреевском районе три несовершеннолетние девушки перевернулись на скутере Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе на 11-ом километре автодороги «Болохово – Шварцевский» днем 1 августа произошло ДТП. Там примерно в 15:20 перевернулся скутер. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- Не имеющая права управления транспортными средствами 14-летняя девушка, управляя скутером Honling Cruiser и перевозя на нем двух подруг 15 и 14 лет, не справилась с управлением транспортным средством и совершила опрокидывание, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала девушка водитель двухколесного транспорта. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.