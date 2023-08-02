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НовостиПроисшествия2 августа 2023 11:43

В Киреевском районе три несовершеннолетние девушки перевернулись на скутере

В момент происшествия они находились без защитной экипировки
Михаил КОРЕНЮГИН
В Киреевском районе три несовершеннолетние девушки перевернулись на скутере

В Киреевском районе три несовершеннолетние девушки перевернулись на скутере

Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе на 11-ом километре автодороги «Болохово – Шварцевский» днем 1 августа произошло ДТП. Там примерно в 15:20 перевернулся скутер. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- Не имеющая права управления транспортными средствами 14-летняя девушка, управляя скутером Honling Cruiser и перевозя на нем двух подруг 15 и 14 лет, не справилась с управлением транспортным средством и совершила опрокидывание, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала девушка водитель двухколесного транспорта. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.