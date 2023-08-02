В Туле на улице Каминского мужчина на легковом автомобиле сбил 15-летнюю девушку

В Туле на улице Каминского мужчина на легковой автомобиле сбил 15-летнюю девушку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Каминского днем 1 августа произошло ДТП. Там примерно в 16:50 легковушка сбила несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 45-летний мужчина, управляя автомобилем ОMODA S5, сбил 15-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги из-за стоящего транспорта слева на право по ходу движения автомобиля, в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП пострадала девушка-пешеход. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.