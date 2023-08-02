Замруководителя Приокского управления Ростехнадзора подозревают в получении взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело о в отношении заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По версии следствия, 1 августа 2023 года 51-летнее подозреваемое должностное лично получил взятку в крупном размере за способствование взяткодателю в заключении договоров на оказание услуг по ликвидации последствий ЧС с поднадзорными управлению организациями.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.