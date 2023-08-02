В Туле состоялись автопробег и праздничный концерт, посвященный Дню ВДВ Фото: материалы пресс-служб

1 августа в Туле накануне Дня воздушно-десантных войск состоялись праздничные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в авто- и мотопробеге приняли участие депутаты Тульской городской Думы, представители ветеранских общественных организаций, члены автоклубов, активисты и представители мотосообщества.

материалы пресс-служб

Колонны стартовали от мемориала «Защитникам неба Отечества» и площади Победы, а конечной точкой стал тульский парк «Патриот». Здесь прошел праздничный концерт.

В завершении праздника для зрителей выступил ансамбль «Крылатая Гвардия»