В Кимовске автомобиль Kia сбил пятилетнего велосипедиста

В Кимовске автомобиль Kia сбил четырехлетнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

В Кимовске на улице Ленина утром 1 августа произошло ДТП. Там примерно в 9:45 легковушка сбила несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 60-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Sportage, сбил пятилетнего мальчика, который проезжал нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде, не спешившись, слева направо по ходу движения транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу с различными травмами. На момент происшествия он находился без защитной экипировки.