Тульский спортсмен завоевал золото в финале Кубка России по плаванию Фото: материалы пресс-служб

Туляк Иван Гирев завоевал золото в финале Кубка России по плаванию. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Так, в Казани прошел заключительный день финального этапа соревнований, в котором представитель нашего региона завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Результат спортсмена — 47.78.

Иван является студентом Училища олимпийского резерва Тульской области и тренируется под руководством Ольги Попковой и Андрея Попкова.