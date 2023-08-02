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НовостиСпорт2 августа 2023 10:16

Тульский спортсмен завоевал золото в финале Кубка России по плаванию

Тренируется туляк под руководством Ольги Попковой и Андрея Попкова
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский спортсмен завоевал золото в финале Кубка России по плаванию

Тульский спортсмен завоевал золото в финале Кубка России по плаванию

Фото: материалы пресс-служб

Туляк Иван Гирев завоевал золото в финале Кубка России по плаванию. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Так, в Казани прошел заключительный день финального этапа соревнований, в котором представитель нашего региона завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Результат спортсмена — 47.78.

Иван является студентом Училища олимпийского резерва Тульской области и тренируется под руководством Ольги Попковой и Андрея Попкова.