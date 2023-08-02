Прокуратура выявила нарушения в работе «Мисти парка» в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская прокуратура с привлечением специалиста инспекции Гостехнадзора провела проверку соблюдения индивидуальным предпринимателем требований технического регламента в парке аттракционов и развлечений «Мисти парк» в ТРЦ «Макси.

Установлено, что аттракционы, подлежащие регистрации в Гостехнадзоре по Тульской области, не были зарегистрированы. Также в самом парке отсутствовали медицинская аптечка и эвакуационные знаки, а индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по предоставлению развлекательных услуг с нарушением требований технических регламентов.

По результатам проверки индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технического регламента). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

На данный момент все нарушения устранены, а аттракционы зарегистрированы в установленном законом порядке.