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НовостиОбщество2 августа 2023 9:35

В Туле на улице Демонстрации открылся флагманский офис МФЦ

Строительство центра завершено на три месяца раньше установленного срока
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Демонстрации открылся флагманский офис МФЦ

В Туле на улице Демонстрации открылся флагманский офис МФЦ

Фото: материалы пресс-служб

1 августа Губернатор Алексей Дюмин посетил Флагманский МФЦ «Мои документы», который расположен на улице Демонстрации в Туле и уже начал свою работу. Об этом сообщает пресс-службы администрации города.

В МФЦ 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00 будут работать 87 сотрудников, 40 окон обслуживания граждан и 9 рабочих мест для получения услуг в электронном виде через портал «Госуслуги». Пропускная способность отделения составит до 1000 услуг в день.

Помимо этого, в центре работает детский уголок, создана комфортная зона для обслуживания юридических лиц и предпринимателей, общественная приемная и медицинский кабинет.