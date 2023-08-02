В Туле на улице Кирова ребенок на велосипеде чуть не попал под трамвай Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Плеханова ребенок на велосипеде чуть не попал под трамвай. Видео с инцидентом опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, как подросток решил переехать трамвайные пути на велосипеде. Он, не сбавляя скорости, выехал на проезжую часть, но не заметил приближающийся трамвай.

Колесо велосипеда успело коснуться общественного транспорта. К счастья, ребенок успел остановиться и не пострадал. После этого он вернулся обратно на тротуар.