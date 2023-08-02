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НовостиПроисшествия2 августа 2023 8:51

В Дубенском районе безработный молодой человек украл у знакомой 115 тысяч рублей

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Дубенском районе безработный молодой человек украл у знакомой 115 тысяч рублей

В Дубенском районе безработный молодой человек украл у знакомой 115 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Дубенском районе с заявлением обратилась 35-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что распивала спиртные напитки со своими знакомым, а после того, как он ушел, она обнаружила пропажу 115 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 20-летний молодой человек, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Похищенное изъято частично.