В Дубенском районе безработный молодой человек украл у знакомой 115 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Дубенском районе с заявлением обратилась 35-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что распивала спиртные напитки со своими знакомым, а после того, как он ушел, она обнаружила пропажу 115 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 20-летний молодой человек, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Похищенное изъято частично.