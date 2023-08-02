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НовостиОбщество2 августа 2023 8:30

Школьников из Воловского района перевозили на неисправных автобусах

Прокуратура муниципального образования провела проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
Школьников из Воловского района перевозили на неисправных автобусах

Школьников из Воловского района перевозили на неисправных автобусах

Фото: материалы пресс-служб

В Воловском районе детей перевозили на неисправных школьных автобусах. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В связи с этим ведомство с привлечение регионального ОГИБДД УМВД проводили проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

Установлено, что в оперативном управлении двух образовательных центров Воловского района находятся школьные автобусы, осуществляющие подвоз обучающихся к месту обучения и обратно, с неисправностями, при наличии которых эксплуатация транспортных средств запрещена. У них не работают стеклоомыватели и стеклоочистители, а знак «Перевозка детей» не отвечает требованиям.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла директорам образовательных учреждений представления, исполнение требований которых поставлено на контроль.