Школьников из Воловского района перевозили на неисправных автобусах Фото: материалы пресс-служб

В Воловском районе детей перевозили на неисправных школьных автобусах. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В связи с этим ведомство с привлечение регионального ОГИБДД УМВД проводили проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

Установлено, что в оперативном управлении двух образовательных центров Воловского района находятся школьные автобусы, осуществляющие подвоз обучающихся к месту обучения и обратно, с неисправностями, при наличии которых эксплуатация транспортных средств запрещена. У них не работают стеклоомыватели и стеклоочистители, а знак «Перевозка детей» не отвечает требованиям.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла директорам образовательных учреждений представления, исполнение требований которых поставлено на контроль.