В Туле за прошедшую неделю привели в порядок еще 28 остановочных пунктов Фото: материалы пресс-служб

Управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы продолжают проводить работы по приведению в порядок остановочных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В период с 24 по 30 июля в нормативное состояние привели в порядок остановки на улицах Механизаторов, Ленина (в поселке Ленинский), Гагарина (в пос. Ленинский), Октябрьская, Советская, Пролетарская, Ложевая, Фрунзе, Ю. Фучика, Вильямса, Калинина, Щегловская засека, Болдина, Макаренко, 9 Мая, Сурикова, Оружейная, Мира, Коминтерна, Демонстрации и Ф. Энгельса, а также на Алексинском шоссе, Московское шоссе, проспекте Ленина, Новомедведском проезде, Красноармейском проспекте, в поселке Хомяково и в селе Высокое.

Данное мероприятие предусматривает замену разбитых стекол, помывку остановочных пунктов, очистку от граффити, замену остекления и поликарбоната, замену остановочных павильонов. Также на четырех объектах отремонтировали урны, один остановочный павильон покрасили и на одном отремонтировали лавку.