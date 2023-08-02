Туляк предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, бвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере).

По версии следствия, с 1 по 26 апреля 2022 года 30-летний обвиняемый незаконно приобрел марихуану массой 8,1 грамм. Также, находясь по месту своего жительства, он приготовил к сбыту 6 свертков запрещенных веществ и через социальную сеть договорился с двумя знакомыми о продаже.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимый признал свою вину в совершении преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.