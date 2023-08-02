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НовостиОбщество2 августа 2023 7:11

В Ефремове полностью голый мужчина искупался в фонтане

Видео с ним опубликовали очевидцы в социальных сетях
Михаил КОРЕНЮГИН
В Ефремове полностью голый мужчина искупался в фонтане

В Ефремове полностью голый мужчина искупался в фонтане

Фото: соцсети

Во вторник, 1 августа, голый мужчина искупался в фонтане Ефремова. Видео с ним опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На записи видно, как житель Ефремова полностью голым залез в фонтан и, упав в него, остался прохлаждаться в воде на глазах прохожих.

В комментариях к посту пользователи предположили, что мужчина решил заранее отпраздновать День ВДВ. Однако сам нудист рассказал, что в фонтане он искал свою майку, а разделся просто так.