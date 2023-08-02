В Ефремове полностью голый мужчина искупался в фонтане Фото: соцсети

Во вторник, 1 августа, голый мужчина искупался в фонтане Ефремова. Видео с ним опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На записи видно, как житель Ефремова полностью голым залез в фонтан и, упав в него, остался прохлаждаться в воде на глазах прохожих.

В комментариях к посту пользователи предположили, что мужчина решил заранее отпраздновать День ВДВ. Однако сам нудист рассказал, что в фонтане он искал свою майку, а разделся просто так.