Всероссийский фестиваль «День пряника» пройдет 5 августа в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В субботу, 5 июля, с 11:00 до 19:00 в Туле пройдет пройдет VIII Всероссийский фестиваль «День пряника», на котором будут присутствовать более 30 производителей традиционной тульской сладости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Калужской, Ярославской, Нижегородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Калининградской, Архангельской, Курской и Орловской областей.

Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы по изготовлению и росписи сладкого подарка, творческое состязание «Кубок мастеров — 2023», чемпионат по скоростному кипячению самоваров «Тульский скоровар», ремесленные мастер-классы «В пряничном стиле», чеканка монеты с символикой фестиваля и концерт.

Также для всех присутствующий выступит выступят этноколлектив «Полынь Folk» из Тульской области и кавер-группа The Balance из Москвы. Завершит День пряника столичный шоу-оркестр «Русский стиль».

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