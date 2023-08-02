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НовостиОбщество2 августа 2023 6:23

Алексей Дюмин поздравил тульских десантников с Днем ВДВ

Губернатор Тульской области пожелал военнослужащим крепкого здоровья, выдержки и удачи
Михаил КОРЕНЮГИН
Алексей Дюмин поздравил тульских десантников с Днем ВДВ

Алексей Дюмин поздравил тульских десантников с Днем ВДВ

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В России 2 августа отмечается День ВДВ. В связи с этим Губернатор Тульской области поздравил тульских десантников с их праздником.

В своем обращении Алексей Дюмин отметил, ВДВ всегда находятся на самых важных участках передовой, а 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская дивизия – элита ВДВ и гордость не только нашего региона, но и всей России.

- Сегодня в составе сил, задействованных в cпециальной военной операции, военнослужащие 106-й дивизии с честью решают все поставленные задачи, рискуя и порой жертвуя собой. Мы всегда будем помнить павших боевых товарищей, их стойкость, героизм и отвагу. Уверен, что личный состав дивизии будет и впредь надёжно защищать интересы Отечества, стоять на страже спокойствия мирных граждан. , - сказал глава региона.

Также он поблагодарил всем военнослужащим крепкого здоровья, удачи и выдержки.