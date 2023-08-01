В ДТП на трассе в Одоевском районе пострадали четыре человека Фото: материалы пресс-служб

В Одоевском районе на 67-ом километре автодороги «Тула-Белев» вечером 31 июля произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 66-летний мужчина, управляя автомобилем Honda CR-V, не справился с управлением транспортным средством и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующем наездом на дерево, - делится подробностями обалстная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира легковушки: женщины 1965 и 1995 годов рождения, которых отпустили после оказания медицинской помощи на месте происшествия, и женщина 1962 года рождения, которую госпитализировали в больницу.