Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 14:46

В ДТП на трассе в Одоевском районе пострадали четыре человека

Водитель автомобиля Honda не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на трассе в Одоевском районе пострадали четыре человека

В ДТП на трассе в Одоевском районе пострадали четыре человека

Фото: материалы пресс-служб

В Одоевском районе на 67-ом километре автодороги «Тула-Белев» вечером 31 июля произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 66-летний мужчина, управляя автомобилем Honda CR-V, не справился с управлением транспортным средством и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующем наездом на дерево, - делится подробностями обалстная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира легковушки: женщины 1965 и 1995 годов рождения, которых отпустили после оказания медицинской помощи на месте происшествия, и женщина 1962 года рождения, которую госпитализировали в больницу.