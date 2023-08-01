В Тульской области сотрудники полиции задержали курьера телефонных мошенников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции обратилась 84-летняя женщина, проживающая в Ефремове. Ей на телефон поступил звонок о том, что её родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествя, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшая, не раздумывая, соглашалась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 70 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение курьера телефонных мошенников. Им оказался безработный и ранее судимый 21-летний житель Москвы, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Также полицейские выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории региона. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.