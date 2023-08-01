В Одоевском районе несовершеннолетний водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем «ВАЗ» Фото: материалы пресс-служб

В поселке Одоев на улице 50 лет Октября днем 31 июля произошло ДТП. Там примерно в 12:10 столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, не имеющий права управления транспортными средствами 14-летний юноша, управляя мотоциклом ATAKI, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ 21154», за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.