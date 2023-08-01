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НовостиОбщество1 августа 2023 13:01

Третья смена в тульском лагере имени Саши Чекалина приостановлена

В отношении организатора питания детского лагеря составлен протокол о временном запрете деятельности
Михаил КОРЕНЮГИН
Третья смена в тульском лагере имени Саши Чекалина приостановлена

Третья смена в тульском лагере имени Саши Чекалина приостановлена

Фото: материалы пресс-служб

В ходе расследование случаев массовой заболеваемости острой кишечной инфекцией в лагере имени Саши Чекалина Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке.

В связи с этим в отношении организатора питания детского лагеря ООО «Вектор» составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы эпидрасследования направили в суд. Причина возникновения очага ОКИ до сих пор устанавливается.

По информации управления образования администрации Тулы, в настоящее время работа третьей смены лагеря приостановлена. По факту произошедшего администрацией города проводится проверка. Старт четвертой смены запланирован на 9 августа.

За неиспользованные дни отдыха предусмотрена компенсация денежных средств. Для ее получения родители могут обратиться на телефон горячей линии: 8 (4872) 77-00-95.