В ДТП с мусоровозом под Тулой погиб 46-летний водитель легкового автомобиля

В ДТП с мусоровозом под Тулой погиб 46-летний водитель автомобиля ЗАЗ Sens Фото: материалы пресс-служб

В Ленинском районе в поселке Варфоломеево на улице Центральной утром 31 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 35-летний мужчина, управляя автомобилем «МКЗ-3402», при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ЗАЗ SENS, за рулем которого находился 46-летний мужчина, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия при оказании медицинской помощи.