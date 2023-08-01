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НовостиПроисшествия1 августа 2023 12:39

В ДТП с мусоровозом под Тулой погиб 46-летний водитель легкового автомобиля

Авария произошла на улице Центральной в поселке Варфоломеево Ленинского района
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с мусоровозом под Тулой погиб 46-летний водитель автомобиля ЗАЗ Sens

В ДТП с мусоровозом под Тулой погиб 46-летний водитель автомобиля ЗАЗ Sens

Фото: материалы пресс-служб

В Ленинском районе в поселке Варфоломеево на улице Центральной утром 31 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 35-летний мужчина, управляя автомобилем «МКЗ-3402», при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ЗАЗ SENS, за рулем которого находился 46-летний мужчина, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия при оказании медицинской помощи.