12 августа на Красной площади в Епифани пройдет большая ярмарка меда

12 августа на Красной площади в поселке Епифань состоится праздничное мероприятие «Музейное лето в Епифани. Медовый спас». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

С 8 :00 до 15:00 Посетители смогут купить мед и другую продукцию от пчеловодов. Также для них запланированы концертная программа, марафон, лекции и чемпионат по пчеловодству «Медовый пассаж».

Помимо этого, гостей мероприятия ждет пленэр для художников, выставка «Магия театра», мастер-класс «Рисуем шерстью» и многое другое.

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