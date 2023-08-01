Жителю Алексина вынесли приговор за вандализм и сотрудничество с террористической организацией Фото: соцсети

Мужчина, проживающий в Алексине признан виновным в 5 эпизодах вандализма (ч. 2 ст. 214 УК РФ), а также по ст. 275.1 УК РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

В 2022 году 31-летний подсудимый испортил стены военкомата, фасады зданий местного пенсионного фонда, городской администрации дискредитирующими надписями и сжёг два патриотических баннера про СВО.

До этого, он уже привлекался за дискредитацию ВС РФ и участие в несогласованном протесте. В его квартире были обнаружены флаги Украины и украинского военизированного объединения, а также переписка с участниками указанной организации.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов в поезде при попытке попасть в Грузию. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы.