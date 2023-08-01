Во время пожара в многоквартирном доме в Узловой погиб 67-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

31 июля в 18:29 в многоквартирном жилом доме на улице Квартал 50 лет Октября в Узловой произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие прибыли 7 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 6 минут и эвакуировать 7 жильцов. В результате пожара погиб 67-летний мужчина.

Также в доме выгорел балкон на площади 2 квадратных метра, а квартира закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.