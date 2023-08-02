43 человека пострадали и 8 погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 41 ДТП, произошедшем на территории Тульской области с 24 по 30 июля, 43 человека пострадали и 8 погибли. При этом среди 5 ДТП с участием несовершеннолетних пострадали 7 детей.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 16. На втором месте съезды с дороги - 7, далее наезды на препятствие и пешеходов — 5 и 6. Также зафиксировано три опрокидывание и один наезд на велосипедиста.

Напомним, в 34 ДТП, произошедших на территории Тульской области с 17 по 23 июля, 42 человека пострадали и двое погибли.