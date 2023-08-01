В Туле молодой человек попытался пронести нож на судебное заседание Фото: материалы пресс-служб

В Туле 21-летний молодой человек попытался пронести складной нож на судебное заседание в Советский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

На входе в здание судебный пристав перечислил вещи, которые запрещено приносить с собой. 21-летний нарушитель сказал, что ничего из перечисленного у него нет, но в результате проверки в портфеле был найден складной нож.

Приставы составили административный протокол по статье 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).