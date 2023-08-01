В Туле пьяный водитель легковушки пытался скрыться от инспекторов ДПС и попал в аварию Фото: соцсети

В Туле на пересечении улице Кутузова вечером 31 июля произошло ДТП. Там примерно в 18:50 легковой автомобиль врезался в припаркованную машину Volkswagen Tiguan с последующим наездом на бордюрный камень. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Выяснилось, что инспекторы ДПС остановили автомобиль Hyundai и попросили 33-летнего водителя предъявить документы. Однако мужчина проигнорировал данную просьбу и попытался скрыться, а спустя минут преследования попал в аварию.

По информации пресс-служба регионального УГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля Hyundai находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения (0,456 мг/л). В его адрес составлены административные материалы, транспортное средство отправили на штрафстоянку.