Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 10:35

В Туле пьяный водитель легковушки пытался скрыться от инспекторов ДПС и попал в аварию

Мужчина не справился с управлением транспортного средства и врезался в припаркованный автомобиль
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле пьяный водитель легковушки пытался скрыться от инспекторов ДПС и попал в аварию

В Туле пьяный водитель легковушки пытался скрыться от инспекторов ДПС и попал в аварию

Фото: соцсети

В Туле на пересечении улице Кутузова вечером 31 июля произошло ДТП. Там примерно в 18:50 легковой автомобиль врезался в припаркованную машину Volkswagen Tiguan с последующим наездом на бордюрный камень. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Выяснилось, что инспекторы ДПС остановили автомобиль Hyundai и попросили 33-летнего водителя предъявить документы. Однако мужчина проигнорировал данную просьбу и попытался скрыться, а спустя минут преследования попал в аварию.

По информации пресс-служба регионального УГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля Hyundai находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения (0,456 мг/л). В его адрес составлены административные материалы, транспортное средство отправили на штрафстоянку.