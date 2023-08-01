Коронавирус в Тульской области: 26 новых случаев заболевания за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за прошедшую неделю от коронавируса, по данным с 24 по 30 июля 55 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 187 666 человек.

При этом госпитализированных в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 193 155 человека.

Недельная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.