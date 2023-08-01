В Кимосвске 58-летнего мужчину до смерти забили молотком Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 31 июля 2023 года в одной из квартир, расположенной в Кимовске, подозреваемый нанес множество удар по голове 58-летнему знакомому во время ссоры. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и назначены необходимые экспертизы.

Подозреваемого задержали. В скором времени следователь выступит в суде с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.