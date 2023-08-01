В Болохово на улице Соловцова закрыли палатку с шаурмой из-за кишечной инфекции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Болохово у посетителя организации общественного питания ИП Ульяновой А.В., расположенной на улице Соловцова в Болохово, зафиксировали кишечную инфекцию. В связи с этим управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра объекта специалисты обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Производственное помещение и оборудование не содержались в чистоте, уборку и санобработку проводили не своевременно. Также там работал сотрудник без медицинской книжки. В результате с реализации сняли 7 партий пищевой продукции объемом 11 килограмм без информации о дате изготовления и сроке годности.

Управление Роспотребнадзора выдало предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Выявленные нарушения создают угрозу возникновения и распространения инфекционных болезней. Работа общепита была приостановлена, а материалы о временном запрете деятельности направлены в суд для рассмотрения.