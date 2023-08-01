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НовостиОбщество1 августа 2023 9:09

В Тульской области выявлено 1555 случаев гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

Заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области выявлено 1555 случаев гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

В Тульской области выявлено 1555 случаев гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрирован 1555 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога 51% и выше уровня предыдущей недели на 5%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Конкретно в оружейной столице зарегистрировано 805 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 40% и практически на уровне предыдущей недели. По результатам лабораторных за истекшую неделю грипп А и В не зарегистрирован.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, на данный момент учебный процесс нигде не приостановлен.