В Тульской области выявлено 1555 случаев гриппа и ОРВИ на прошедшей недели Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрирован 1555 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога 51% и выше уровня предыдущей недели на 5%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Конкретно в оружейной столице зарегистрировано 805 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 40% и практически на уровне предыдущей недели. По результатам лабораторных за истекшую неделю грипп А и В не зарегистрирован.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, на данный момент учебный процесс нигде не приостановлен.