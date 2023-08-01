Следственный комитет возбудил уголовное дело о факту массового отравления детей в тульском лагере Фото: материалы пресс-служб

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества).

Установлено, что 30 июля 2023 года у двух взрослых и 29 детей в возрасте от 7 до 14 лет, находившихся в тульском лагере имени Саши Чекалина, ухудшилось состояние здоровья, появилась рвота, диарея и повышенная температура. Известно, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. Также продукты питания и вода поставлялись туда одной из местных организаций.

На данный момент следователи осмотрели места происшествия , назначили необходимые экспертизы, допросили свидетелей и изъяли документацию, представляющая интерес.